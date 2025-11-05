FESPSP presta homenagem a Luiza Erundina por legado em defesa da democracia

247 - A Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) realizará nesta sexta-feira (7), às 18h30, uma homenagem à deputada federal Luiza Erundina. Ex-aluna da instituição entre 1968 e 1969, a parlamentar será reconhecida por sua trajetória acadêmica e política em defesa da democracia e da justiça social no Brasil.

A cerimônia faz parte do encerramento do 14º Seminário de Pesquisa da Escola, que neste ano reuniu mais de cem trabalhos acadêmicos. Além da entrega da honraria, o evento contará com uma exposição dedicada à história de vida e à contribuição política de Erundina, destacando sua atuação pela transformação econômica e social do país.

Durante a homenagem, Luiza Erundina relembrou os anos em que estudou na instituição, período em que concluiu seu mestrado com a dissertação Integração em Serviço Social. “Decidi fazer o mestrado na FESPSP, em 1968, com uma bolsa da Capes, porque a instituição sempre foi reconhecida como uma referência em sociologia e ciência política — algo que, naquele tempo, poucas no país podiam reivindicar com a mesma consistência e qualidade”, afirmou. “Foi na FESPSP que encontrei a base acadêmica que eu buscava e o ambiente crítico que alimentou a militância que seguiria construindo”, completou a deputada.

O presidente do Conselho Superior da FESPSP, Ubiratan de Paula Santos, destacou que a trajetória de Erundina se confunde com os próprios valores da Escola. “Erundina é uma figura pública reconhecida pela coerência política e pela dedicação à luta por valores que são caros à nossa instituição desde a sua criação, há 92 anos — entre eles a democracia, a justiça econômica e social, e o desenvolvimento e soberania do país”, afirmou.

Paula Santos também ressaltou a importância do legado político de Erundina para o Brasil e especialmente para São Paulo, cidade que ela governou entre 1989 e 1992. “Erundina é uma guerreira que merece todas as homenagens, dentro do propósito de manter viva essa figura pública que ainda hoje se destaca no panorama político nacional”, disse.

A FESPSP, que já teve entre seus nomes notáveis Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Darcy Ribeiro, Paulo Henrique Amorim, Mário de Andrade, Sérgio Buarque de Holanda e, mais recentemente, Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central.