Festival Vermelho: Lula confirma presença na comemoração dos 100 anos do PCdoB

247 - Celebrando os 100 anos do Partido Comunista do Brasil, o "Festival Vermelho - Floresce a Esperança" será realizado no Caminho Niemeyer, em Niterói, nos dias 25 e 26 de março. Entre os convidados mais esperados está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal líder da esquerda hoje e também líder nas pesquisas de intenção de voto para a disputa presidencial de 2022. Lula confirmou sua participação no dia 26, durante o ato político “Frente Ampla para Florescer a Esperança”, que reunirá diversas outras figuras políticas do campo progressista.

A programação trará atividades culturais e políticas gratuitas com artistas e personalidades nacionais e internacionais, como shows, debates, seminário, lançamento de livros, exposição, feira, gastronomia e mostra de cinema. Realizado pelo PCdoB em parceria com a Fundação Maurício Grabois (FMG), o festival é uma atividade inédita no Brasil, inspirado em grandes festas internacionais da esquerda, como a Festa Avante, de Portugal, a Fête de L’Humanité, na França, a Fiesta de Los Abrazos, no Chile, e a Manifiesta, da Bélgica.

Todo o Festival acontece no Caminho Niemeyer, um conjunto de equipamentos culturais projetados pelo comunista Oscar Niemeyer ao longo da orla de Niterói, no Rio de Janeiro. As atividades, para todos os públicos, acontecem presencialmente, mas também contam com participações on-line, em formato híbrido e transmissões ao vivo.

100 ANOS DE PARTIDO COMUNISTA

A cidade é palco do início das atividades do partido. No dia 25 de março de 1922, nove pessoas se reuniram, de forma clandestina, em uma casa na rua Visconde do Rio Branco para fundar um movimento que transformaria para sempre a história política do Brasil. Com um pequeno grupo de trabalhadores, entre barbeiros, eletricistas, sapateiros, alfaiates, e que contava também com o jornalista e intelectual Astrojildo Pereira, nascia a Seção Brasileira da Internacional Comunista, o Partido Comunista do Brasil, que logo se espalharia por todo o território brasileiro em um movimento de massas.

Foi o primeiro partido nacional do país, em uma época em que a política se organizava apenas regionalmente, com o poder do coronelismo, dos mandos e desmandos das elites rurais e urbanas. Um marco para a transformação do ambiente de opiniões e disputas daquele período, que ecoa até hoje no cenário político e social.

