FHC conversa com Doria e tenta conter crise no PSDB

247 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), articulador do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, se encontrou, segundo a Folha de S. Paulo, com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), nesta quinta-feira (11) em um apartamento em Higienópolis, bairro da cidade de São Paulo.

O objetivo da conversa foi conter a crise que se espalha entre os tucanos desde a eleição de Arthur Lira (PP-AL), candidato de Jair Bolsonaro, para a presidência da Câmara dos Deputados. A estimativa é de que pelo menos metade da bancada do partido tenha votado em Lira.

Após o episódio, Doria entrou em uma ofensiva pela expulsão do ex-presidenciável Aécio Neves da legenda. Ele também iniciou uma campanha para atrair personalidades do DEM que estivessem descontentes. Doria ainda apresentou um plano para assumir a presidência do PSDB em maio.

As ações do governador provocaram o descontentamento de Aécio, do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do presidente da sigla, Bruno Araújo.

Na conversa entre Doria e FHC, relata a Folha, ambos concordaram "que ninguém ganhou com a confusão — mas também que o PSDB precisa se firmar como oposição a [Jair] Bolsonaro se quiser ter chances no ano que vem".

