FHC é um "poço de cinismo", afirma Wadih Damous

247 - O ex-deputado federal Wadih Damous criticou pelo Twitter neste domingo (3) o artigo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no qual defende a permanência de Jair Bolsonaro na presidência, mesmo tendo cometido vários crimes de responsabilidade, por acreditar que é melhor "esperar que o tempo escoe do que precipitar o fim de governos".

FHC, porém, tomou a dianteira em 2016 ao articular o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, fato que desencadeou uma série de crises no país e levou o bolsonarismo ao poder.

Para Damous, FHC explicita seu poço de cinismo com a defesa do "Fica, Bolsonaro".

"O cinismo de Fernando Henrique Cardoso é escandaloso. Defende a permanência do flagelo Jair Bolsonaro na presidência porque é melhor do que precipitar o fim de governos. Com Dilma ele não teve o mesmo raciocínio e foi um dos articuladores do golpe. Um poço de cinismo!", disse o ex-parlamentar.

