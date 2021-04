Fila por leito de UTI no Rio é 3 vezes maior que o número de vagas livres

A atual taxa de ocupação no estado do Rio de Janeiro é de 91% para UTI e 80% de leitos de enfermaria edit

247 - A fila por um leito de UTI no Rio de Janeiro é 3,4 vezes maior que o número de vagas livres. Segundo dados da secretaria estadual de Saúde, mostram que nesta segunda-feira, 5, 640 pessoas esperaram um leito na rede pública do Estado. Das 2.026 vagas de terapia intensiva, 1.837 já estão ocupadas. A atual taxa de ocupação no estado é de 91% para UTI e 80% de leitos de enfermaria.

Das 92 cidades, apenas 44 têm vagas de terapia intensiva para tratar o coronavírus. Já são 15 municípios que estão sem vagas para atender pacientes graves. Na cidade de Itaboraí, a superlotação é de 181%.

A média móvel de mortes pela Covid-19 subiu pelo 16º dia seguido no estado. A média móvel passa a ser de 2.569 casos e 221 mortes por dia. Houve um aumento de 74% na quantidade de óbitos em uma semana.

Brasil registra 1.319 mortes em 24 horas

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.319 mortes por Covid-19, totalizando 332.752 óbitos pela doença no país, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 5, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Foram contabilizados também no último dia 28.645 novos casos de coronavírus, totalizando 13.013.601 casos.

Às segundas-feiras os números costumam ser mais baixos em razão do represamento de dados em decorrência do final de semana.

