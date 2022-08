Filha de ativista, Emanuelle, de 13 anos, é sequestrada por "carro preto" em Campo Grande, RJ

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Civil do Rio investiga se uma jovem de 13 anos foi sequestrada e está sendo mantida em cárcere privado. Emanuelle Oliveira da Silva, que mora na Carobinha, em Campo Grande, na Zona Oeste, teve o desaparecimento registrado na quarta-feira (3) à noite.

De acordo com o portal G1, o registro foi feito na 35ª DP (Campo Grande). Segundo a polícia, a irmã da vítima afirmou que recebeu uma mensagem do celular de Emanuelle, dizendo: "Me ajuda, não estou na Carobinha, tem uma praça e uma lona, tá doendo muito".

Outra prima de Emanuelle relatou ter recebido uma ligação, em que a vítima teria dito que tinha sido sequestrada por um carro preto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pai dela tentou contato com o telefone da filha, mas o aparelho, segundo ele, estava desligado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mãe de Emanuelle, Marcelle Bolive, que é empreendedora e ativista, usou suas redes sociais para pedir ajuda:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essa e a foto dela atualizada

Compartilhem por favor

Me ajudem a encontrar a minha filha pic.twitter.com/EIG3VYXqxM — fala mesmo Marcelle ✊🏿 (@MarcelleBolive1) August 4, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.