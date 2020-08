Filha de Belchior e namorada são presas por suposto envolvimento em assassinato de suspeito de pedofilia

247 - Isabela Menegheli Belchior, de 26 anos, filha do cantor Belchior, que morreu em 2017, e sua namorada, Jaqueline Priscila Dornelas Chaves, 31, foram presas nesta quinta-feira (13) em São Carlos, de acordo com o G1.

As duas são acusadas de estarem envolvidas no assassinato do metalúrgico Leizer Buchiwieser dos Santos, em agosto de 2019. O metalúrgico era pedófilo, de acordo com a polícia, e marcava programas pela internet oferecendo um valor maior pela participação de crianças.

Em depoimento, Isabela confessou o crime alegando que se defendeu das agressões de Leizer. O metalúrgico teria marcado um programa com Jaqueline no valor de R$ 500, que disse que levaria sua sobrinha. A criança não participou do ato, segundo a defesa do casal.

O delegado diz que Isabela e a namorada atraíram Leizer para uma emboscada com o objetivo de extorquir o homem. O plano teria dado errado e, em uma briga, o metalúrgico teria sido golpeado com faca.

