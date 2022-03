Filha de delegado encontrado morto dentro de carro em córrego é assaltada enquanto corpo do pai era velado em SP

Apoie o 247

ICL

247 - A filha do delegado Marcos Roberto Alves da Costa, que foi encontrado morto dentro de um carro que caiu em um córrego de Santo Antônio do Aracanguá (SP), foi assaltada enquanto o corpo do pai era velado, em Guararapes (SP), na última segunda-feira (21). A reportagem é do portal G1.

Segundo a Polícia Civil, a mulher foi até o cartório providenciar a documentação sobre o falecimento do pai, mas teria faltado um documento. Quando ela e o namorado chegaram até a casa do delegado, um homem armado os rendeu e os obrigou a entrar no imóvel. Alguns objetos foram levados.

Logo depois, o bandido obrigou o casal a ir até uma agência bancária fazer um saque em dinheiro. Enquanto o namorado sacava cerca de R$ 7 mil, o criminoso ficou com a mulher dentro do carro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por conta das ameaças, o casal não falou sobre o assalto durante o velório e o sepultamento, realizado na terça-feira (22). Um homem foi preso suspeito de cometer o crime. O caso segue em investigação.

O delegado da Polícia Civil foi encontrado morto dentro do carro que caiu em um córrego de Vicentinópolis, distrito de Santo Antônio do Aracanguá , na manhã de segunda-feira (21).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a polícia, Marcos Roberto foi chamado durante a madrugada para atender a uma ocorrência em Gastão Vidigal (SP). Como o delegado não voltava para a delegacia, equipes da corporação começaram a fazer buscas por ele e encontraram o carro.

Segundo a polícia, o veículo e o corpo de Marcos foram retirados do córrego com ajuda dos bombeiros. O caso segue em investigação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: