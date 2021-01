Filha de Fernandinho Beira-Mar assume vaga de vereadora em Duque de Caxias

Filha do traficante Fernandinho Beira-Mar, Fernanda Costa (MDB) assumiu uma cadeira na Câmara Municipal em Duque de Caxias (RJ), após a prefeitura nomear o vereador Sandro Lelis, ex-presidente da Câmara Municipal, como secretário de Serviços Públicos. Na última eleição, ela terminou como suplente do seu partido edit

247 - Filha do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernando Beira-Mar, Fernanda Costa (MDB) assumiu nesta segunda-feira (4) o mandato de vereadora na Câmara Municipal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na última eleição, Fernanda teve 3.999 votos e terminou como suplente do MDB, mesmo partido do atual prefeito do município Washington Reis.

Após a prefeitura nomear o vereador Sandro Lelis, ex-presidente da Câmara Municipal, como secretário de Serviços Públicos, a filha de Fernandinho Beira-Mar assumiu uma cadeira no legislativo municipal.

Formada em odontologia, a vereadora havia concorrido a um cargo na Câmara Municipal em 2016, quando conseguiu 3.098 votos ao disputar a eleição como candidata do Partido Progressista (PP).

Preso desde 2001, o traficante Fernandinho Beira-Mar tem penas que somam quase 320 anos de prisão por crimes como tráfico de drogas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e homicídios. Ele em um presídio federal desde 2006. Atualmente se encontra na Penitenciária Federal de Campo Grande (MS).

