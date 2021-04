Filha de Flordelis diz que pagou R$ 5 mil por morte de pastor Anderson e inocenta parlamentar

Simone Rodrigues declarou em depoimento que a mãe não sabia do plano. A polícia diz que há conflito com a versão apresentada pelos outros filhos edit

Revista Fórum - A filha da deputada federal Flordelis (PSD-RJ), Simone dos Santos Rodrigues, declarou nesta segunda-feira (26), que deu R$ 5 mil para a irmã Marzy Teixeira da Silva botar executar o plano de assassinato do pastor Anderson do Carmo, morto em junho de 2019, em Niterói (RJ).

Simone alegou que a sua mãe é inocente, pois, não tinha conhecimento do plano. Flordelis foi denunciada ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) como a mandante do assassinato de Anderson, que era o seu marido.

No depoimento, a filha biológica da parlamentar alega que resolveu matar o pai devido a abusos sexuais cometidos pelo pastor contra ela.

“Eu dei o dinheiro para a Marzy, e a Marzy resolveu com o Lucas. Eu estava em desespero, não aguentava mais as investidas dele, pois ele queria ficar comigo de qualquer forma, ameaçava cortar o dinheiro da minha medicação, do tratamento do câncer”, declarou Simone Rodrigues.

O depoimento de Rodrigues faz parte do requerimento contra Flordelis analisado pelo Conselho do Ética e Decoro Parlamentar da Casa Legislativa.

