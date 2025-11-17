TV 247 logo
      Filha de Lula deixa hospital em Niterói após passar mal

      Lurian deu entrada na unidade de saúde no sábado, depois de sentir um mal-estar no peito

      Lurian Cordeiro Lula da Silva e Luiz Inácio Lula da Silva (Foto: Reprodução/Redes sociais)

      247 - A filha mais velha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Lurian Cordeiro Lula da Silva, recebeu alta na manhã desta segunda-feira (17) após ser atendida em um hospital de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

      De acordo com o g1, Lurian deu entrada na unidade de saúde no sábado (15), depois de sentir um mal-estar no peito. Ela foi encaminhada para a área de cardiologia, onde passou por avaliação médica e permaneceu em observação até ser liberada.

      Fontes próximas à família afirmaram que ela enfrentou um abalo emocional no mesmo dia, o que teria desencadeado o desconforto torácico. O hospital responsável pelo atendimento não recebeu autorização para fornecer detalhes adicionais sobre o quadro clínico.

