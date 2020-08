Filha de Queiroz repassava parte de salário para Bolsonaro em até 48 horas

Jornal GGN – As operações bancárias de Nathalia Queiroz indicam como seus salários iam para a conta de seu pai, Fabrício Queiroz: enquanto esteve alocada no gabinete de Jair Bolsonaro, entre janeiro de 2017 e outubro de 2018, parte da remuneração era repassada um ou dois dias após o crédito em conta.

Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, a dinâmica era feita praticamente da mesma forma: a personal trainer recebia em conta no Banco do Brasil, transferia para sua conta no Itaú e, em seguida, repassava a maior parte para a conta de seu pai – 17 de 22 repasses feitos no período seguiram tal padrão.

Queiroz é apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) como operador financeiro do esquema de “rachadinha”. Os depósitos só foram interrompidos após o suposto vazamento sobre relatório do Coaf que citava a família no esquema.

