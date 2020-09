Filha e genro de Russomanno e genro são acusados por esquema de ‘pirâmide’

A filha e o genro do deputado federal Celso Russomano, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Republicanos, respondem a pelo menos 18 processos na Justiça pela prática de "pirâmide", um golpe para arrancar dinheiro de pessoas que investem com a expectativa de lucros que não se realizam edit

247 - A filha e o genro de Celso Russomano, candidato do Republicanos à Prefeitura de São Paulo, são processados na Justiça pelo "esquema de pirâmide". Em seis ações, a Justiça já julgou procedente a reclamação das vítimas, que cobram ao todo um prejuízo de R$ 4,5 milhões.

Russomano lidera momentaneamente as pesquisas de intenção de voto. Ele entrou na vida política após se tornar conhecido como apresentador de TV e ativista em "defesa do consumidor".

As informações são do Estado de S.Paulo, cuja reportagem recebeu do candidato, em resposta a questionamentos, um vídeo em que diz ser alvo de “ataque pessoal”. Russomano afirma ainda no vídeo que seu genro tem “problemas financeiros assim como milhares de outros brasileiros”.

Em ações na Justiça, as vítimas do golpe da filha e do genro de Celso Russomano afirmaram que confiaram no casal especialmente pelo fato de Luara Torres Queiroz Russomanno ser filha do candidato.

Em uma das ações há cópias de mensagens de corretores de investimentos atestando que o negócio era legítimo por causa do parentesco do casal com o deputado.

As vítimas são donas de casa, engenheiros, pilotos, psicólogas, médicos, comerciantes e funcionários públicos, que transferiram valores entre R$ 10 mil e R$ 1 milhão, a partir de 2017, em troca de retornos fixos entre 1,5% e 4% ao mês. Segundo as ações, os rendimentos não foram pagos e o valor investido não foi devolvido após a “pirâmide” estourar.