Filho de Lula rebate Eduardo Bolsonaro: “culpa é do seu pai!”

Luís Cláudio fez críticas a Eduardo Bolsonaro e disse que, se crianças assaltam para se alimentar, é por culpa do presidente edit

Metrópoles – Luís Cláudio, filho do ex-presidente Lula (PT), fez posts no Twitter nesta quinta-feira (19/5) em resposta ao deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Ele disse que, “se crianças precisam assaltar para poder se alimentar”, a culpa é do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Cláudio foi assaltado por adolescentes na noite de terça-feira (17/5), quando estava dirigindo e parou em um semáforo, na zona sul de São Paulo.

Na quinta (18/5), Eduardo Bolsonaro compartilhou uma notícia sobre o roubo no Twitter e comentou: “É expropriação que fala? Ou seria mais adequado 100 anos de perdão…”.

Leia a íntegra no Metrópoles .

