Filho de Portinari cede a Boulos e Marta o direito de usar obras do pai em campanha

247 - O professor e escritor João Cândido Portinari, 84, único filho do artista Cândido Portinari (1903-1962), ofereceu à chapa articulada entre Guilherme Boulos (PSOL) e Marta Suplicy, que está quase conformada, o uso das obras de seu pai para compor o visual da campanha à Prefeitura de São Paulo. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

“Marta e seu marido, o empresário Márcio Toledo, foram contatados por João Portinari, que colocou à disposição seus direitos autorais. O gesto foi bem recebido pela ex-prefeita ",acrescenta a jornalista.

