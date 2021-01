Filho de R.R. Soares e ex-secretário de Witzel assumem vagas na Câmara após nomeação de secretariado de Paes

Eles são suplentes dos deputados Pedro Paulo (DEM-RJ) e Marcelo Calero (Cidadania-RJ) que assumem secretarias da gestão do recém-empossado prefeito Eduardo Paes edit

247 - A nomeação dos deputados federais Pedro Paulo (DEM-RJ) e Marcelo Calero (Cidadania-RJ) para secretarias da gestão do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), os suplentes assumem o mandato na Câmara.

Reportagem do Congresso em Foco destaca que Marcos Soares (DEM-RJ), filho do empresário e pastor R.R. Soares da Igreja Internacional da Graça de Deus, vai ocupar a vaga deixada por Pedro Paulo e Otávio Leite (PSDB-RJ), que foi secret´[ario do governador Eilson Witzel, vai substituir Marcelo Calero. A posse aconteceu neste sábado (2) de forma virtual.

Marcos Soares vai se juntar ao irmão David Soares, que é deputado titular pelo do DEM do Rio de Janeiro.

