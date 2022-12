Filho de Sérgio Cabral comemora saída da prisão: “seis anos te tornaram um homem melhor”

Apoie o 247

247 - Marco Antonio Cabral, filho de Sérgio Cabral, postou uma foto beijando o rosto do pai na noite desta segunda-feira (19), ao receber o ex-governador do Rio de Janeiro no apartamento em Copacabana onde ele cumprirá prisão domiciliar.

Cabral foi solto na última noite após seis anos preso preventivamente, na Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói. Último réu da Operação Lava Jato a deixar a prisão, ele agora será monitorado por tornozeleira eletrônica, não poderá dar festas e nem receber vistias .

No post em sua conta do Instagram, o filho de Cabral, que não se elegeu deputado federal pelo MDB este ano, ficando como segundo suplente, agradece a Deus pelo momento e ressalta: "Foram 6 anos e um mês, aguardando esse dia!".

"Esses 6 anos te tornaram um homem melhor, mais preparado e mais forte! Na hora da dor, do sofrimento, a gente sabe quem é quem, e eu quero aproveitar para agradecer TODAS as pessoas que me enviaram mensagens de força, de carinho e de amizade em todos os momentos dessa luta, e agora na ida do meu pai para casa. É muito bom receber depoimentos de muitas pessoas que tiveram a vida melhorada e transformada pelo meu pai em seus mais de 30 anos de vida pública”, afirmou.

