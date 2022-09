Filiado ao PDT, Fernando Peregrino declara voto em Lula

Apoie o 247

247 - O engenheiro Fernando Peregrino, filiado ao PDT, ex-secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro e ex-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) declarou voto no candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição de domingo (2).

Em texto divulgado nas redes sociais, Peregrino lembrou que trabalhou com o ex-governador Leonel Brizola e com o antropólogo Darcy Ribeiro. "Com eles aprendi a defender o interesse público e o interesse nacional quando estão em risco", afirmou.

"Votarei no Lula, mesmo tendo críticas a algumas práticas de seu governo! Mas acredito que ele é um democrata e defenderá intransigentemente a liberdade em nosso país", disse Fernando Peregrino.

Leia abaixo o texto de Fernando Peregrino na íntegra:

MUDEI MEU VOTO!

A república brasileira corre risco! Há claramente uma ameaça à ela pelo inconformismo e o modo destrutivo/terrorista de agir do candidato Bolsonaro! Votarei contra ele e seus aliados! Contra os falsos democratas cujas máscaras caíram nesse período eleitoral! O melhor programa e o do Ciro, sim. Mas superior a ele temos uma frente única contra o fascismo que se arma!

Votarei para evitar o segundo turno para não inflar mais ainda uma corrente de ultra direita, oportunista, selvagem e armada, que deseja destruir a democracia por inconformismo, impondo a violência e o caos à sociedade quando for derrotada nas urnas! Tenho uma história de vida ligada ao inigualável Brizola, com quem trabalhei e com Darcy Ribeiro, e com eles aprendi a defender o interesse público e o interesse nacional quando estão em risco!

Votarei no Lula, mesmo tendo críticas a algumas práticas de seu governo! Mas acredito que ele é um democrata e defenderá intransigentemente a liberdade em nosso país!

Votarei no Lula! Viva a Democracia!

Fernando Peregrino

