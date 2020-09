Filiais das igrejas de Flordelis fecham as portas

Após a morte do pastor Anderson do Carmo, quatro das seis igrejas do Ministério Flordelis fecharam as portas. A deputada federal Flordelis é acusada de ser a mandante do crime contra o marido edit

247 - Após a morte do pastor Anderson do Carmo, quatro das seis igrejas do Ministério Flordelis fecharam as portas. A deputada federal Flordelis (PSD-RJ), que também é cantora gospel, é acusada de ser a mandante do crime contra o marido. Atualmente, continuam em funcionamento apenas a igreja do Mutondo e uma das filiais, em Piratininga.

Segundo comentários que circulam no meio evangélico, o fim das igrejas de Flordelis é uma questão de tempo, principalmente com a possibilidade de sua prisão, que não ocorreu por conta da imunidade parlamentar.

O inquérito policial apontou que Anderson do Carmo foi morto por questões financeiras e poder na família. Ele controlava todo o dinheiro do Ministério Flordelis, atualmente rebatizado Comunidade Evangélica Cidade do Fogo.

