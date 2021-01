Fim da gratuidade a idosos no transporte público de São Paulo afetará 186 mil

A medida que corta o passe livre de idosos entre 60 e 65 anos foi anunciada pelo governo do Estado de São Paulo e Prefeitura da capital edit

247 - A medida que corta o passe livre de idosos entre 60 e 65 anos em SP , publicada no último dia 23, afetará um total de 186 mil pessoas a partir do dia 1 do próximo mês.

As informações são do Agora São Paulo.

Estes idosos terão até o dia 31 deste mês para ainda utilizar o Bilhete Único Especial da Pessoa Idosa, que permite a essa população rodar de graça na cidade pelo sistema de transporte público.

A gratuidade será apenas para aqueles que tem mais de 65 anos, conforme determinado no Estatuto do Idoso.

