Fiocruz negocia produzir para o SUS pílula contra a Covid criada pela farmacêutica MSD

247 - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) negocia a produção para o Sistema Único de Saúde (SUS) do antiviral molnupiravir, desenvolvido pela farmacêutica MSD e apontado como uma das apostas de tratamento nos primeiros dias de sintomas da Covid-19. A ideia é fabricar o medicamento em Farmanguinhos, uma unidade da Fiocruz, no Rio de Janeiro.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o laboratório público brasileiro discute termos do acordo com a empresa e aguarda estimativa do ministério sobre a demanda pelo medicamento.

A MSD anunciou no começo deste mês que os testes com o molnupiravir mostraram resultados positivos. A pílula de uso oral reduziu em cerca de 50% o risco de hospitalização e morte para pacientes que podem desenvolver formas graves da doença.

