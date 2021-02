“Fiz porque quis”, disse sorrindo Guilherme Costa, gamer que assassinou jovem de 18 anos

O assassino e a vítima eram jogadores de e-Sports e haviam se conhecido na internet. Eles atuavam em equipes rivais no Call of Duty: Mobile, jogo de tiro para celular edit

Revista Fórum - Guilherme Alves Costa, de 19 anos, que matou esfaqueada Ingrid Oliveira Bueno da Silva, de 18 anos, na casa dele em Pirituba, na zona Oeste de São Paulo, na última segunda-feira (22) planejou o crime há duas semanas, com anotações em um livro, e sorriu ao ser preso: “Fiz porque quis”, disse a policiais no momento da prisão.

O assassino e a vítima eram jogadores de E-Sports e haviam se conhecido na internet. Eles atuavam em equipes “inimigas” no Call of Duty: Mobile, jogo de tiro para celular. Ingrid, que era conhecida como Sol, era uma liderança feminina na equipe FBI E-Sports. Guilherme fazia parte de outra equipe, o Gamers Elite.

Questionado se tinha ciência do crime ao ser preso, Guilherme disse “claro que tenho” e, na delegacia, onde chegou com as botas sujas de sangue, afirmou que seu objetivo era “atacar o cristianismo”.

