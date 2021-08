"Fizeram isso para constrangê-lo", diz advogado sobre algemas em Galo (vídeo)

Fórum - Galo se prepara para iniciar o cumprimento da prisão preventiva, por envolvimento no incêndio da estátua de Borba Gato. A cena do ativista algemado foi registrada pelas redes sociais do site Alma Preta.

A forma como ele foi levado indignou, mais uma vez, um dos seus advogados, Jacob Filho. “Não havia nenhuma necessidade de ele estar algemado. Então, fizeram isso claramente para constrangê-lo”, declarou o advogado à Fórum.

“O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que as algemas devem ser usadas apenas em algumas circunstâncias, quando o indivíduo oferecer qualquer tipo de perigo. Não é para todo o preso. Quando o indivíduo for violento, colocar em risco a vida e a liberdade de terceiros ou em relação à possibilidade de fuga. O Galo não apresenta nada disso”, acrescentou.

O ativista Paulo Galo chegou ao 11° Distrito Policial de Santo Amaro algemado e em um camburão. Ele chegou do 2° Distrito Policial, passou no IML para fazer exames e agora se prepara para iniciar o cumprimento da prisão preventiva no DDP de Guarapiranga.

📸@aalaisribeiro pic.twitter.com/tlzL1H4yy1 — Alma Preta (@Alma_Preta) August 6, 2021

Leia a íntegra na Fórum.

