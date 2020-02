Flávio Bolsonaro agora diz também não ter ligação com milícias

“Vou continuar defendendo [os policiais militares]. Não adianta querer me vincular com milícia, porque eu não tenho absolutamente nada com milícia”, disse ele, que homenageou o miliciano Adriano da Nóbrega e empregou seus parentes edit

Da revista Fórum – O senador Flávio Bolsonaro fez um pronunciamento neste sábado (15) ao lado do pai, o presidente Jair Bolsonaro, sobre seu vínculo com Adriano da Nóbrega, miliciano morto no último domingo (9) e acusado de ser chefe do grupo “Escritório do Crime”. Flávio disse que não tem “absolutamente nada com milícia” e que a homenagem feita a Adriano na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), em 2005, se deu por seus feitos como policial.

“Vou continuar defendendo [os policiais militares]. Não adianta querer me vincular com milícia, porque eu não tenho absolutamente nada com milícia”, disse o filho do presidente, que também atacou a imprensa, dizendo que os jornais deveriam cobrir os feitos positivos do governo do pai.

