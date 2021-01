Flávio Bolsonaro joga peso na campanha negacionista: "não vou tomar vacina"

247 - Flávio Bolsonaro entrou com tudo no movimento anti-vacina que rechaça o imunizante. Sem citar o nome do médico, ele afirmou que o profissional indicou que ele não tomasse a vacina.

Ele que é apontado como chefe de um esquema de rachadinha que movimentou mais de um milhão de reais e por empregar pessoas ligadas à milícia, disse que tem "imunidade alta".

