Flávio Bolsonaro não comparece a acareação com Paulo Marinho no MPF

Paulo Marinho chegou por volta das 14h30 à sede do Ministério Público Federal, no Centro do Rio. "Com certeza alguém mentiu, né? E não fui eu", disse Marinho ao chegar edit

247 - O senador Flávio Bolsonaro faltou a uma acareação com o empresário Paulo Marinho nesta segunda-feira (21), para esclarecer informações sobre o suposto vazamento da Operação Furna da Onça, em 2018.

Segundo o G1, Paulo Marinho chegou por volta das 14h30 à sede do Ministério Público Federal, no Centro do Rio. "Com certeza alguém mentiu, né? E não fui eu", disse Marinho ao chegar.

O advogado de Flávio Bolsonaro disse que ele estaria no Amazonas e que entrou com uma petição para marcar a acareação para 5 de outubro, no gabinete dele, em Brasília.

Segundo o empresário Paulo Marinho, Flávio Bolsonaro contou que Victor Granado, advogado do senador filho de Jair Bolsonaro, soube da operação com antecedência por um delegado da Polícia Federal e o avisou.

Flávio Bolsonaro não era investigado na Furna da Onça, mas foi na operação que apareceu um relatório de inteligência do antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre uma movimentação financeira suspeita de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio. O relatório acabou sendo usado pela investigação da "rachadinha".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.