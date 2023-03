Flávio Bolsonaro quer se candidatar a prefeito do Rio em 2024

O senador, no entanto, apontou que a decisão final depende do conjunto do PL e aliados edit

247 — O senador Flávio Bolsonaro (PL), revelou em entrevista à Folha de S. Paulo que está interessado em concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de 2024. Ele afirmou que colocou seu nome à disposição do PL, mas que a decisão final depende do conjunto da legenda. Flávio Bolsonaro é o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro. É a primeira vez que ele admite sua intenção de concorrer ao cargo de prefeito.

Além dele, o senador Carlos Portinho, também do PL, e o general Walter Braga Netto, que foi ministro e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022, são citados como possíveis candidatos à prefeitura. O deputado licenciado Doutor Luizinho, do PP, também expressou seu desejo de concorrer ao cargo. Segundo ele, uma decisão tomada em grupo aumentaria as chances de sucesso na eleição.

O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, vê com bons olhos o nome do general Braga Netto, um militar, apelando para questão da segurança pública no Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro afirmou que a ideia é que o nome mais viável seja escolhido em conjunto próximo às eleições. Ele destacou a força da família Bolsonaro no Rio de Janeiro — Jair Bolsonaro ficou à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na capital por uma diferença de 5,3 pontos percentuais.

PT já fez acenos para pleitear a vice do atual prefeito, Eduardo Paes (PSD), que tentará a reeleição e apoiou o presidente Luiz nas eleições de 2022.

No entanto, caso Flávio Bolsonaro seja eleito prefeito, ele teria que abrir mão de mais de dois anos de mandato no Senado para seu suplente, o empresário Paulo Marinho, aliado na campanha de 2018, mas que hoje é um desafeto do clã Bolsonaro.

