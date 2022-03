Flávio Bolsonaro tenta emplacar bolsonarista como vice de Cláudio Castro no Rio

Parlamentar faz pressão para que o PL tenha uma chapa "puro sangue" no Rio de Janeiro, estado considerado como o berço do bolsonarismo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vem pressionando que o candidato a vice na chapa encabeçada pelo atual governador do Rio de Janeiro e candidato à reeleição, Cláudio Castro (PL), seja um bolsonarista. De acordo com o jornal O Globo, o próprio Jair Bolsonaro teria avaliado que o estado, considerado o berço do bolsonarismo, não pode ter uma chapa que não seja “puro-sangue”. Além de Castro, o senador Romário também tenta a reeleição pelo partido.

“Como alternativa, integrantes da equipe política de Castro tentam encontrar um nome que “amplie” a coligação formada em torno do chefe do Executivo fluminense. Bolsonaristas filiados ao PTB e ao União Brasil serão apresentados como alternativas para tentar conquistar o eleitorado no interior do estado e na Baixada Fluminense. Até o momento, Flávio mostra-se irredutível”, destaca a reportagem.

O desejo do Planalto já havia sido comunicado às equipes política e de marketing de Castro que desejam emplacar um nome ligado ao centro e de perfil mais moderado. O assunto voltou a ser discutido por Flávio e os membros da campanha nesta terça-feira (29), durante a festa de comemoração do aniversário do ocupante do Palácio Guanabara.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A aproximação de Claudio Castro com políticos ligados à esquerda, como o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), André Ceciliano (PT), porém, tem exacerbado o incômodo do clã Bolsonaro. A ida dele a um evento do Avante, que tem André Janones como pré-candidato ao Planalto, também teria provocado a fúria dos bolsonaristas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE