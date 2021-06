Flávio e Eduardo Bolsonaro postam foto debochando de Doria tomando sol: “guerreiro do povo brasileiro”

Flávio Bolsonaro comentou: "Novo slogan do governo de SP: "lockdown para você, marquinha de calcinha apertada para mim" edit

Portal Fórum - Flávio e Eduardo Bolsonaro, filhos de Jair Bolsonaro (Sem Partido), postaram vídeo e foto do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), tomando banho de sol em um hotel no Rio de Janeiro durante o último fim de semana de feriado prolongado.

Flávio comentou: “Novo slogan do governo de SP: “lockdown para você, marquinha de calcinha apertada para mim”. Esse é o cara que queria ser líder do país”, escreveu Eduardo no Twitter.

“Lockdown, fome e desemprego pra você, marquinha pra mim…”

Duvido você acertar quem é esse tomando vitamina D! Sabe? pic.twitter.com/ssj7wuLxt3 June 7, 2021

Eduardo ironizou:

