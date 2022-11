Flordelis começa a ser julgada nesta segunda-feira, no Rio

Além dela outros 4 réus respondem por envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo edit

247 - Começa nesta segunda-feira (7) o julgamento da ex-deputada federal Flordelis e de mais quatro réus envolvidos na morte do marido dela, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. Flordelis chegou ao Fórum de Niterói por volta das 8h. As informações são do portal g1.

Além da ex-parlamentar, serão julgados ainda sua filha biológica Simone dos Santos, a neta Rayane dos Santos e os filhos afetivos André Luiz e Marzy Teixeira.

"Flordelis vai ser condenada porque a prova do processo é robusta", disse Angelo Máximo, advogado que auxilia a acusação.

