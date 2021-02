Flordelis defende filha que confessou plano para matar padrasto: “representa milhares de mulheres”

Em depoimento à Justiça, Simone dos Santos alegou que não aguentava mais as investidas sexuais do pastor edit

Revita Fórum - A deputada federal Flordelis (PSD-RJ), acusada de envolvimento no assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, resolveu se manifestar pela primeira vez a respeito do depoimento à Justiça de sua filha biológica, Simone dos Santos. Ela admitiu ter planejado a morte do padrasto.

Simone alegou que não aguentava mais as investidas sexuais do pastor. Flordelis defendeu a filha: “Simone representa milhares de mulheres que gritam e não tem voz nesse país. Que sofrem abusos e não conseguem gritar por socorro”, disse a parlamentar.

Flordelis afirmou, também, que não sabe se sua outra filha, Marzy Teixeira, que é adotiva, prosseguiu com o plano, depois de Simone ter admitido que planejou a morte de Anderson. As duas filhas de Flordelis estão presas, acusadas de envolvimento no crime.

