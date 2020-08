Flordelis ofereceu filha 'sexualmente' a pastores evangélicos, afirma testemunha

A deputada federal Flordelis (PSD-RJ), que também é cantora gospel, teria oferecido a pastores estrangeiros uma filha afetiva dela com o pastor Anderson do Carmo. Uma testemunha afirmou que, em determinada época, os familiares receberam a visita de pastores pentecostais estrangeiros edit

247 - A deputada federal Flordelis (PSD-RJ), que também é cantora gospel, teria oferecido a pastores estrangeiros uma filha afetiva dela com o pastor Anderson do Carmo. Ela é acusada de mandar matar o marido. De acordo com informações publicadas pelo programa Fantástico, da TV Globo.

Uma testemunha afirmou que, em determinada época, os familiares receberam a visita de pastores pentecostais estrangeiros. Também disse que, como forma de recepção para os religiosos, a parlamentar ofereceu uma das filhas sexualmente para os mesmos.

As testemunhas também relataram relações sexuais entre Anderson e uma filha afetiva, além de noitadas em "casas de swing". De acordo com a denúncia, há uma "completa dissociação entre a imagem construída e as práticas do grupo familiar".

De acordo com o inquérito policial do Rio, o pastor foi morto por questões financeiras e poder na família. Ele controlava todo o dinheiro do Ministério Flordelis, atualmente rebatizado Comunidade Evangélica Cidade do Fogo.

Pelo menos oito pessoas foram presas pelo envolvimento no crime. Flordelis não pôde ser presa por causa da imunidade parlamentar, quando somente flagrantes de crimes inafiançáveis são passíveis de prisão. Ela é uma das 11 pessoas denunciadas pelo Ministério Público do Rio (MP-RJ).

