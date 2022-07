'Foi chocante', afirma a dona de celular que filmou estupro de anestesista

Apoie o 247

247 - Uma técnica de enfermagem de 36 anos disse que "foi tudo muito chocante", ao comentar sobre o médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, de 31 anos, preso na última segunda-feira (11) por acusação de estupro, após ser filmado colocando o pênis na boca de uma mulher que estava dopada e passava por um parto cesárea no Hospital da Mulher em Vilar dos Teles, São João Meriti, município na Baixada Fluminense (RJ).

A enfermeira disponibilizou o celular para que as gravações fossem feitas. "Não imaginávamos que iríamos ver aquela cena. Não imaginávamos que aquilo estaria no celular. Quando pegamos o celular foi tudo muito chocante. Ele estava lá há dois meses e nos conhecemos durante as operações. Ele era reservado e não falava muita coisa", disse a profissional em entrevista ao jornal O Globo, publicada nesta quinta-feira (14).

O Conselho Regional de Medicina do estado do Rio de Janeiro (Cremerj) suspendeu o registro do anestesista, que não poderá exercer a medicina no território fluminense.

