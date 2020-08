"Foi o Lula que incentivou o PT a lançar candidatos em todas as capitais", diz Tatto

Revista Fórum - O pré-candidato do PT à prefeitura de São Paulo, Jilmar Tatto, afirmou em entrevista à Carta Capital, nesta terça-feira (11), que foi o ex-presidente Lula, maior liderança de seu partido, quem incentivou a candidatura própria à prefeitura de São Paulo.

“Foi o Lula que incentivou o PT a lançar candidatos em todas as capitais. Ele sempre diz para a gente que, se nós não defendermos o partido, quem vai defender? Lula é uma liderança mundial e, no momento certo, estará com a gente na disputa aqui na cidade de SP”, disse Tatto, que foi secretário de Transportes tanto na prefeitura de Marta Suplicy quanto na gestão de Fernando Haddad.

A declaração de Tatto, que venceu as prévias no PT após disputa apertada com Alexandre Padilha, que hoje é seu apoiador, vem em meio a uma onda de apoios de petistas e nomes da classe artística historicamente ligados ao partido à candidatura de Guilherme Boulos, que forma chapa com Luiza Erundina pelo PSOL.

Em entrevista à TV 247, Lula comentou o assunto. Assista na íntegra:

