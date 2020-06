Janaina reconhece fracasso do golpe: 'foi para isso que eu apoiei Bolsonaro?'

Parecerista do golpe de 2016, deputada criticou nomeação de genro de Silvio Santos para o Ministério das Comunicações. "Bolsonaro não deu um Google no nome do novo ministro?", questionou edit

Revista Fórum - A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) foi às redes sociais na manhã desta quinta-feira (11) para criticar o presidente Jair Bolsonaro por ter nomeado Fábio Faria (PSD-RN), genro de Silvio Santos, para comandar o recém-criado Ministério da Comunicações.

“Gente, não quero ser injusta com ninguém, não quero fazer juízo prévio. Mas será que Jair Bolsonaro não deu um Google no nome do novo Ministro? Não é possível! Foi para isso que eu apoiei esse Presidente? Foi para isso que fomos às ruas para derrubar Dilma?”, escreveu no Twitter.

