Folião armado reage a assalto e duas pessoas acabam baleadas em SP

247 - Duas pessoas foram baleadas durante o desfile de um bloco de Carnaval na Avenida Henrique Schaumann, Zona Oeste de São Paulo. Segundo a PM, um homem tentou assaltar um folião armado.

O folião reagiu e atirou. Após troca de tiros, uma mulher que estava próximo ao local foi atingida na perna.

A reportagem do portal Uol destaca que "as vítimas foram socorridas com o quadro de saúde estável pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro do Hospital Doutor Arthur Ribeiro Saboya."

A matéria ainda informa que "por conta da troca de tiros, o bloco Latinha Mix precisou ser paralisado. O DJ norte-americano Diplo estava no local e foi retirado do trio elétrico."