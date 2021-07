Fora Bolsonaro: em manhã ensolarada, cariocas saem às ruas no Rio de Janeiro (acompanhe ao vivo)

Manifestantes ocupam as ruas do centro do Rio de Janeiro exigindo o impeachment de Jair Bolsonaro. Acompanhe ao vivo a cobertura das manifestações na TV 247 edit

247 - Manifestantes ocupam as ruas do centro do Rio de Janeiro na manhã deste sábado (24), exigindo o impeachment de Jair Bolsonaro. Os atos denunciam a ação genocida do mandatário, que ignorou as mais de 500 mil mortes em decorrência da Covid-19, além de promover o regresso do país ao mapa da fome.

O deputado Chico Alencar concedeu entrevista à TV 247 direto da manifestação pelo impeachment do mandatário no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (24). O parlamentar do PSOL projetou que a mobilização pelo Fora Bolsonaro ganhará cada vez mais força.“Agosto será maior, setembro também. As ruas vão derrubar Jair Bolsonaro”, avaliou.

Acompanhe ao vivo a cobertura das manifestações na TV 247:

Confira vídeos e imagens:

Em defesa da vida e da moradia!



📸 Manuela Ribeiro/Cuca DA UNE RJ.#24JForaBolsonaro #24j pic.twitter.com/oaRKC9RNDG — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) July 24, 2021

Tony Bellotto e Malu Mader no ato hoje no Rio de Janeiro!



Foto: @claricelissovsky#24j #24jforabolsonaro pic.twitter.com/OopSO6er4Y — Brasil de Fato (@brasildefato) July 24, 2021

24J | O ator e diretor Paulo Betti participa do ato no Rio e falou com o Brasil de Fato RJ sobre os motivos para ocupar as ruas no dia de hoje. #24JForaBolsonaro



Imagem: Eduardo Miranda/ Brasil de Fato RJ. pic.twitter.com/nkAjDVxXAR — Brasil de Fato (@brasildefato) July 24, 2021





