Foragido há quase 20 anos: um dos criminosos mais procurados do país é preso no interior de SP

247 - Um dos criminosos mais procurados do Brasil, Jakson Oliveira Santos, de 44 anos, conhecido como “Dako”, foi preso na manhã desta quarta-feira (7) no município de Valinhos (SP) por uso de documentos falsos, porte ilegal de arma de fogo e porte de drogas para uso pessoal. Ele foi encontrado em uma casa de luxo no bairro Vale Verde.

A prisão aconteceu durante uma operação conjunta entre o 1° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público. O criminoso estava sendo monitorado há seis meses pelas forças de segurança.

Com ele, os agentes apreenderam uniformes camuflados, documentos falsos, uma pistola 9 mm, munições, celulares, luvas e equipamentos eletrônicos. Também foram encontrados acessórios para fuzis e maconha.

O criminoso foi encaminhado para a Delegacia de Valinhos, onde os policiais recolheram seu material genético para ajudar a identificar a participação dele em outros crimes.

