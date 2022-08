Formandos em medicina da UFRJ compartilham foto com a toalha do Lula e ex-presidente os parabeniza

Apoie o 247

247 - Formandos em medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro compartilharam uma foto com a toalha do Lula e o ex-presidente os parabenizou em suas redes na noite deste domingo.

“Parabéns aos formandos. Desejo uma boa carreira melhorando nossa saúde pública. Um abraço”, disse o petista em seu Twitter.

Lula ganhou destaque internacional ao promover um início da democratização do Ensino Superior em suas gestões, com programas como o Prouni e Reuni.

Parabéns aos formandos. Desejo uma boa carreira melhorando nossa saúde pública. Um abraço. https://t.co/yLHE1xzU0h July 31, 2022

