Foto mostra Queiroz na prisão no Rio

247 - Circula em grupos de WhatsApp nesta terça-feira, 23, foto de Fabricio Queiroz, ex-assessor do clã Bolsonaro, no sistema prisional.

Queiroz está preso numa cela de 6 metros quadrados no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, conhecido como Bangu 8, no Complexo de Gericinó, zona oeste do Rio, onde ficará em isolamento por duas semanas como medida de prevenção ao novo coronavírus.

Na foto, Queiroz aparece com uma camisa branca em um fundo azul. A imagem corresponde a registros feitos de detentos que ingressam no sistema penitenciário.

Apontado como operador financeiro do clã Bolsonaro, Fabricio Queiroz foi preso na semana passada numa operação da Polícia Civil de São Paulo e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele foi preso em Atibaia, num sítio do advogado Frederick Wassef, que defende Flávio Bolsonaro.

