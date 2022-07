França quer indicar vice de Haddad e gera impasse na chapa ao governo de SP

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A construção da chapa de Fernando Haddad em São Paulo tem um novo impasse. O candidato ao Senado, Márcio França, do PSB, não quer o correligionário Jonas Donizette na vice do petista.

O ex-prefeito de Campinas não pertence ao mesmo grupo político de França no partido. É do interesse de França indicar tanto o vice como o primeiro suplente no Senado.

A médica Marianne Pinotti é um dos nomes cogitados pelo grupo de França para ocupar a vice de Haddad. Ela está filiada ao PSB e foi secretária da Pessoa com Deficiência durante a gestão do petista na prefeitura de São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE