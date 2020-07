Fraude na pandemia: MP acha 5 milhões de reais em dinheiro vivo na casa do ex-secretário de Saúde do RJ Edmar Santos

A operação do Ministério Público que prendeu o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro Edmar Santos encontrou milhões de reais em dinheiro vivo em uma de suas casas. Os agentes tiveram dificuldade de contar tanto dinheiro e o montante final ultrapassou os 5 milhões de reais edit

247 - Autoridades do Ministério Público do Rio de Janeiro encontraram milhões de reais em dinheiro vivo na casa de Edmar Santos, ex-secretário de Saúde de Witzel. O dinheiro estava numa casa em Itaipava, na Região Serrana. Até as 19h40, as autoridades ainda estavam contando a montanha de notas.

A reportagem do portal G1 destaca que “Santos foi preso em casa nesta manhã, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Após ser levado à Cidade da Polícia e, em seguida, ao Instituto Médico Legal, o ex-secretário foi conduzido à Unidade Prisional da PM, em Niterói, Região Metropolitana do Rio.”

A matéria ainda informa que “os promotores apresentaram provas de que o próprio ex-secretário fazia a interface com empresas interessadas em contratar com a secretaria. Em certas ocasiões, diz o MPRJ, Santos realizava prévia indicação daqueles que seriam contratados em processos administrativos que estavam por vir.”

