Fraude? Vereador de BH quer Impeachment de Bolsonaro ou anulação das eleições

Fórum - O vereador de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (sem partido) é um dos que já se preparam para emparedar Bolsonaro. Em entrevista à Rádio Itatiaia nesta terça-feira (10), ele afirmou que entrará com um pedido de impeachment contra Bolsonaro caso ele não apresente provas de que a eleição, de fato, foi fraudada. O político disse ainda que, caso Bolsonaro apresente provas, pedirá a anulação do pleito.

“Ele está tentando contra o Poder Judiciário, que coordena o processo eleitoral. Isso não é papel de chefe de Estado e chefe de governo. Portanto, se ele não apresentar as provas, eu ingressarei com um pedido de impeachment. E se ele apresentar as provas, ótimo. Eu ingressarei com um pedido de anulação da eleição, porque eleição com fraude não é legítima”, afirmou Azevedo.

