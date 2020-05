Freixo: a família de Bolsonaro montou uma rede de fake news com dinheiro público

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) elogiou a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que expediu na manhã desta quarta-feira (27) mandados de busca para destrinchar a rede de fake news articulada por bolsonaristas .

A polícia faz buscas nas residências do blogueiro Allan dos Santos, do empresário Luciano Hang, Roberto Jefferson e do deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP), investigado por liderar o gabinete do ódio no estado de São Paulo.

Os agentes também realizam 29 buscas no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina.

