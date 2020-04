Freixo apresenta ação para impedir posse de Ramagem na PF

Da revista Fórum – O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) foi às redes sociais neste sábado (25) para anunciar que apresentou uma ação para impedir que o atual diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, assuma a chefia da Polícia Federal.

“URGENTE! Estou apresentado uma ação para impedir que Alexandre Ramagem assuma a chefia da Polícia Federal. Ramagem foi chefe da segurança de Bolsonaro em 2018 e é amigo dos filhos do presidente. Jair quer transformar a PF numa polícia política a serviço do clã. Não vamos deixar”, escreveu Freixo no Twitter.

O deputado destaca que Ramagem é amigo da família Bolsonaro, em especial de Flávio e Carlos, o que compromete a autonomia e imparcialidade da corporação.

“Sua indicação para a chefia da PF deixa explícita a interferência de Bolsonaro na instituição. O presidente sabe que se não intervier, seu filho pode acabar preso por envolvimento com milícia”, continuou Freixo.

Leia a íntegra na Fórum

