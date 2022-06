Freixo busca "frente ampla" com Cesar Maia, que pode ser candidato a vice-governador do Rio

Objetivo é conquistar o governo do Rio com "frente ampla" contra o bolsonarismo edit

247 - O pré-candidato ao governo do Rio Marcelo Freixo (PSB) quer ter o vereador Cesar Maia (PSDB), ex-prefeito da capital, como vice em sua chapa.

Freixo busca ampliar o alcance da sua candidatura e vê em Cesar Maia um administrador tarimbado, capaz de quebrar a resistência de parte do eleitorado à inexperiência do pessebista no Executivo.

Caso se concretize, a aliança replicaria a dobradinha feita na campanha ao Palácio do Planalto pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice em sua chapa, o ex-governador paulista Geraldo Alckmin (PSB), e permitiria que o mote publicitário girasse em torno da “união de forças contra o bolsonarismo”, representado no Rio pela candidatura do governador Cláudio Castro (PL).

Cesar Maia também tem convite para ser vice na chapa encabeçada pelo ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz (PSD).

A possibilidade de Cesar Maia como vice de Marcelo Freixo é vista com bons olhos pelo PT. As informações são do jornal O Globo.

