Freixo confirma convite a Cesar Maia para vice: "tem muito a ajudar com o conhecimento que acumula"

"O Cesar é uma pessoa que me agrada, de quem gosto e confio muito", afirma o pré-candidato ao governo do Rio pelo PSB sobre o tucano

247 - Pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PSB, Marcelo Freixo confirmou ao jornal O Globo o convite a Cesar Maia (PSDB) para ser seu vice nas eleições deste ano.

Para Freixo, o ex-prefeito da capital fluminense representa valores de sua campanha e é o nome ideal para tocar a política econômica de seu governo.

"Tenho o desejo de ter o Cesar como vice, sim. Me agrada muito essa possibilidade, o convite está na mesa e a aliança está sendo construída. O Cesar é uma pessoa que me agrada, de quem gosto e confio muito. Precisamos de emprego e renda e o Cesar tem muito a ajudar com o conhecimento que acumula", afirmou Freixo.

Freixo e Maia se encontraram neste final de semana, na presença do deputado federal Rodrigo Maia (sem partido-RJ), filho do ex-prefeito.

O PSDB fez chegar aos ouvidos de Cesar e Rodrigo Maia que não haverá resistência interna à aliança. A possível chapa Freixo-Maia também agrada o PSB, que entende que a presença do tucano pode dar à chapa uma experiência que Freixo não tem no Executivo.

O PSDB também avalia que uma aliança com Freixo pode, em caso de vitória, "revitalizar" o partido no Rio de Janeiro, onde a sigla encolheu.

A pretensa união desagrada o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), que contava com Cesar Maia para ser vice de seu apadrinhado, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Felipe Santa Cruz. Paes diz que segue contando com “a palavra da família Maia” para apoiá-lo.

