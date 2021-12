Freixo discursa em igreja evangélica aliada de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

Por Igor Gadelha, no Metrópoles - Pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro em 2022, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) vem tentando se aproximar do eleitorado evangélico no estado, ideologicamente mais associado ao bolsonarismo.

Na terça-feira da semana passada, 7 de dezembro, o deputado foi recebido por cerca de 90 bispos e de 900 pastores na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, uma das maiores do Rio.

"Estou aqui em nome do que eu mais acredito na vida. Aquilo que salvou a minha vida, que é o diálogo. A capacidade de escuta. O caminho de Cristo é o caminho da verdade. Nunca o caminho da mentira. É por isso que eu vim aqui, olho no olho, com muita fraternidade, com muito carinho, com muito afeto, falar sobre verdade", afirmou o deputado no evento de 7 de dezembro.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE