Freixo entra com ação para impedir que amigo de filhos de Bolsonaro assuma o comando da Polícia Federal

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) informou no Twitter que recorreu ao Judiciário para impedir que Alexandre Ramagem seja nomeado como diretor-geral da Polícia Federal. Atualmente Ramagem é diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

URGENTE! Estou apresentado uma ação para impedir que Alexandre Ramagem assuma a chefia da Polícia Federal. Ramagem foi chefe da segurança de Bolsonaro em 2018 e é amigo dos filhos do presidente. Jair quer transformar a PF numa polícia política a serviço do clã. Não vamos deixar. April 25, 2020

