Freixo lidera no Rio com 22%, Claudio Castro tem 18% e Rodrigo Neves tem 7%, mostra Datafolha

O levantamento foi realizado com mais de 1,2 mil eleitores no estado do Rio edit

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (7) e feita com 1.218 eleitores, mostrou o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) na liderança, com 22% dos votos para o governo do estado do Rio, seguido pelo governador Cláudio Castro (PL), com 18%. Na terceira posição ficou o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT), com 7%, seguido por Eduardo Serra (PCB), com 5%.

Na quarta posição apareceu Cyro Garcia, do PSTU (4%), e na quinta o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Felipe Santa Cruz, com 3%. O deputado federal Paulo Ganime (Novo) alcançou 2%.

De acordo com o levantamento, um terço dos eleitores (33%) declarou pretender anular o voto em outubro. Outros 7% afirmaram não saber em quem votar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O levantamento foi realizado entre terça (5) e quinta (7), com 1.218 eleitores no estado. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ- 05998/2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estamos liderando a disputa pelo governo, segundo pesquisa Datafolha. Quero agradecer ao povo do Rio de Janeiro pela confiança. Juntos nós vamos vencer o bolsonarismo e reconstruir o nosso Estado! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 7, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE